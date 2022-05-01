МИД Британии осудил авиаудар россии по школе в Белогоровке, в результате которого погибли 60 жителей

Министерство иностранных дел Великобритании осудило авиаудар России по школе в Белогоровке. МИД назвал действия оккупационных войск РФ умышленным нападением на гражданское население.

Об этом глава МИД Британии Лиз Трасс написала в Twitter.

«В ужасе от последней российской атаки на школу в Луганске, в результате которой погибли невинные люди, укрывавшиеся от российских обстрелов. Умышленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру равносильны военным преступлениям. Мы добьемся того, чтобы путинский режим был привлечен к ответственности», - написала она.

Напомним, 6 мая оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. В момент взрыва в здании находилось около 100 человек.

7 мая из-под завалов спасателям удалось достать 30 человек. Позже глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что предварительно жертвами авиаудара по школе в Белогоровке стали 60 человек.