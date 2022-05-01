Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород и встретилась с Зеленской

Первая леди США Джилл Байден в День матери, 8 мая, посетила украинских переселенцев в Ужгороде, а также встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского облсовета в Telegram.

«Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден сегодня, 8 мая, находится с визитом в Ужгороде. В частности, госпожа Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Примечательно, что это произошло в День матери», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Зеленская посетили школу в Ужгороде, где живут переселенцы из зоны боевых действий.

Джилл Байден уже покинула территорию Украины, подчеркнули в облсовете.

«Визит первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что «по понятным причинам визит в Ужгород не анонсировался и держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома».

Также первая леди США посетила украинских беженцев в Словакии, сообщает Associated Press.

«Я просто хотела приехать и показать вам нашу поддержку», — сказала Джилл Байден украинским беженцам в Кошице перед тем, как отправиться в приграничный поселок Вышне-Немецке, расположенный на границе Закарпатской области.

Напомним, на этой неделе первая леди США провела турне по Восточной Европе, посетив Словакию ту Румынию. В обеих странах она встречалась с украинскими беженцами.

Визит Джилл Байден в Восточную Европу проходит в то время, когда президент Джо Байден требует от Конгресса выделения дополнительных 33 миллиардов долларов на безопасность и экономическую помощь Украине.