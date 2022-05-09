После войны в Украине будет около 5 миллионов ветеранов и членов их семей, - министр

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявляет, что количество граждан, на которых направлена ​​политика ведомства, после войны может увеличиться в четыре раза, с 1,2 миллиона до 5 миллионов человек.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- До 24 февраля мы имели около 500 тысяч человек, являющихся непосредственно участниками Антитеррористической операции и Операции объединенных сил. Если мы сюда еще добавляем членов семей погибших Героев, в том числе Героев Небесной сотни, пострадавших участников Революции Достоинства, а также все другие категории, такие как участники Второй мировой войны или приравненные к ним лица и все участвовавшие в миротворческих миссиях, то это примерно 1,2 миллиона человек, - сказала Лапутина.

По ее словам, уже сейчас есть понимание, что после войны эта цифра будет в разы больше.

- Сейчас очень многие присоединились к рядам Территориальной обороны, в частности, добровольческие формирования территориальных громад, а также члены семей погибших. Поэтому я думаю, что эта цифра может достичь 4-5 миллионов человек, - заявила министр.

Относительно непосредственно лиц со статусом участника боевых действий, Лапутина отметила, что по данным реестра Министерства социальной политики по поводу их льготных категорий, на сегодняшний день там более 770 тысяч человек.