Венгрия блокирует введение шестого пакета санкций и нефтяного эмбарго против рф, - СМИ

Венгрия продолжает блокировать предложение Европейского Союза по запрету импорта российской нефти, задерживая весь шестой пакет санкций.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Bloomberg.

Со ссылкой на собственные источники, издание пишет, что состоявшаяся в воскресенье встреча 27 послов ЕС завершилась без договоренности.

Как отмечалось ранее, ЕС предложил Венгрии и Словакии отсрочить исполнение санкций в отношении нефтяного эмбарго до конца 2024 года, а Чехии – до июня того же года из-за сильной зависимости от российской нефти. Но Венгрия не согласилась с этими условиями и продолжила блокировать план. Переговоры, как ожидается, возобновятся в ближайшие дни.

«ЕС настаивал на том, чтобы санкции завершились ко Дню Победы 9 мая, в честь окончания Второй мировой войны», - отмечает издание.

В рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает отключение от SWIFT ключевого российского банка «Сбербанк» и поэтапное внедрение нефтяного эмбарго, на что требуется согласие всех 27 стран-членов ЕС.