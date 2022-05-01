США объявили о новых санкциях против россии – они коснутся банков и 2600 человек, причастных к войне

США 8 мая объявили о введении новых санкций против России. Они коснутся крупнейших российских телеканалов (Первый, Россия и НТВ), а также 2600 человек из России и Беларуси, которым будет запрещен въезд на территорию США.

Об этом сообщает «Лига.net».

В обновленный «черный список» попали восемь топ-менеджеров «Сбербанка», 27 топ-менеджеров «Газпромбанка», «Московский индустриальный банк» с дочерними компаниями, оружейная фирма «Промтехнология» (ТМ Орсис), семь судоходных и одна буксировочная компания.

Запрещается экспорт в Россию ядерных материалов и промышленного оборудования. Американским гражданам и частным лицам с 7 июня будет запрещено предоставлять бухгалтерские или консалтинговые услуги, а также услуги по созданию трастов или компаний.