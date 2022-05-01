Офицер ВСУ стал Героем Украины и полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого

Офицер ВСУ Кирилл Верес за 8 лет войны против россии впервые в истории Украины стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого и Героем Украины.

Об этом сообщает ТСН.

За эту войну он успел стать отцом, получить третье высшее образование, построить дом в Гостомеле, который затем разрушили оккупанты, и создать боевую группу, активно уничтожающую врага. Также у Кирилла есть награда Народный герой Украины.

- Я еще со звездой Героя Украины не ходил и в руках не держал. Я не получил свою звезду, потому что у нас в Донецкой области закрылись все отделения почты, – говорит офицер.

Его прадед Николай Владимирович и дед Владимир Николаевич Вересы воевали еще во Второй мировой. Прадед воевал сначала во время Первой мировой, погиб во Вторую мировую в 1943 году. Дед на войну ушел в 1941 году, был командиром взвода, прошел три года тяжелых лагерей.

Кирилл пришел на российско-украинскую войну с самого начала. Он – один из тех, кто весной 2015 года задерживал российских ГРУшников Александрова и Ерофеева – тогда это задержание стало прямым доказательством непосредственного участия российских военных в войне против Украины, россиян обменяли на украинских пленных.

Впоследствии Кирилл создал К2. Это группа, которая не просто уничтожает врага – все свои заслуги снимают на видео и показывают под музыку.