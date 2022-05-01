«Становитесь рядом с нами»: Подоляк призвал общество не критиковать Генштаб за «Азовсталь», а вместе давить на мировых лидеров

Вооруженные Силы предпринимают сверхусилия, чтобы возможность военной деблокады Мариуполя появилась в видимой перспективе, однако пока что ее нет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии медиа.

«Что касается вопроса военной деблокады Мариуполя, это исключительная компетенция Вооруженных сил Украины. Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду военным путем — она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопрос военных мер и планов точно не является предметом общественного обсуждения», - сказал Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что власть делает все возможное для спасения украинских военных с «Азовстали» и посоветовал украинцам обращаться по этому вопросу не к власти, а к мировым лидерам и обществам западных стран.

«Защитники «Азовстали» – ребята из «Азова», полиции, пограничной службы, военные стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы спасти их. На мой взгляд, энергия общества сегодня должна быть направлена ​​не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, потому что мы максимально сосредоточены на поиске решений, а на обществах западных стран, мировых лидерах и международных организациях. Чтобы они так же давили на российскую сторону. Особенно те, кто годами имел с ними прекрасные бизнес- и лоббистские отношения. Становитесь рядом с нами. Становитесь посредниками. Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм имеют значение», - добавил Михаил Подоляк.

Напомним, бойцы полка «Азов», которые вместе с другими бригадами обороняют Мариуполь, находясь на заводе «Азовсталь», дали пресс-конференцию для украинских и иностранных журналистов.