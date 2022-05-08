ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский предложил странам «Большой семерки» взять шефство над восстановлением регионов Украины

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 8 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 9 мая.

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00:42 Президент Украины Владимир Зеленский предложил всем государствам «Группы семи» присоединиться к послевоенному восстановлению Украины, используя формат шефства над конкретными городами, городками, регионами и отраслями, пострадавшими от российского вторжения.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

- Именно такой формат может дать максимальную эффективность работе над восстановлением и создаст новые экономические и технологические связи внутри демократического мира, – отметил Президент.

00:27 Оккупанты разрушили Свято-Георгиевский скит Святогорской лавры, расположенный в Донецкой области.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

«Скит был святым местом для прихожан УПЦ московского патриархата. Но отныне увидеть его можно лишь на фото. Сегодня российские военные уничтожили его прицельным огнем артиллерии», - сообщил журналист.

00:11 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал село Циркуны, освобожденное от оккупантов.

«Сейчас здесь работают правоохранители, фиксирующие преступления оккупантов. Подразделения пиротехников постепенно проводят разминирование. Просим быть очень осторожными и не торопиться с возвращением домой, как бы этого ни хотелось. Сейчас это все еще опасно», – пояснил он.



