Погиб один из лучших украинских летчиков – николаевский полковник Игорь Бедзай

Один из лучших летчиков Украины, бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации Военно-морских сил Украины полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с российскими оккупантами.
Об этом сообщает «Думская».
Об этом уроженце Николаева при жизни ходили легенды, его вспоминали как пример преданности стране и воинскому долгу. В 2014 году 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением Вооруженных сил, которое сумело вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Рискованная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами автоматов оккупантов была проведена под руководством Бедзая.
«Игорь был блестящим офицером, хорошим командиром, большим профессионалом своего дела, летавшим как на вертолетах, так и на самолетах, и при этом очень скромным человеком. Полковник награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2018 году получил наградное оружие. Вечная память и слава герою Украины!» - пишет издание.