Погиб один из лучших украинских летчиков – николаевский полковник Игорь Бедзай

Один из лучших летчиков Украины, бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации Военно-морских сил Украины полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с российскими оккупантами.

Об этом сообщает «Думская».

Об этом уроженце Николаева при жизни ходили легенды, его вспоминали как пример преданности стране и воинскому долгу. В 2014 году 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением Вооруженных сил, которое сумело вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Рискованная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами автоматов оккупантов была проведена под руководством Бедзая.