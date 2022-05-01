Война на Николаевщине: За сутки ВСУ ликвидировали полсотни оккупантов и их технику на миллионы долларов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 8 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:23 За сутки 8 мая на Херсонском и Николаевском направлении существенных изменений в позициях на линии столкновения не произошло. Однако нашими подразделениями вовремя обнаружена и сорвана попытка противника вывести группу разведки. В результате боя, со стороны врага есть убитый, раненый и плененный, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Ударив в начале суток системами залпового огня по Николаеву, враг продолжал терроризировать другие южные регионы ракетными ударами в течение всего дня.

Над Херсонщиной и Одесчиной были сбиты беспилотные разведчики «Орлан-10» и ударный носитель ракет «Форпост» соответственно.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией по вражеским позициям нанесены игры около полусотни поражений.

Вражеские потери за сутки составили: 51 рашист, две реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С», два БПЛА и вертолет.

Получено подтверждение о потерях врага накануне – это еще 56 рашистов, еще три реактивные системы залпового огня, четыре БТРы, две единицы автомобильной техники, а также существенно поврежденный радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс «Зоопарк 2».

Одесчину за сутки враг атаковал ракетами девять раз, преимущественно с применением авиации. Шесть ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны. Нанесенные удары повредили электроподстанцию ​​и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. К сожалению, есть пострадавшие.

Корабельная группировка флота противника насчитывает не менее кораблей и подводных лодок, находящихся в готовности к нанесению ракетных ударов, так как снаряжены более полусотни крылатых ракет.