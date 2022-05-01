«Празднуют День Победы на костях»: Оккупанты продолжат свозить тела погибших мариупольцев в братскую могилу

Во временно оккупированное село Виноградное Донецкой области российские оккупанты свозят сотни тел жителей Мариуполя.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Оккупанты празднуют День Победы на костях мариупольцев. Сотни убитых русской армией горожан продолжают свозить в братскую могилу в поселке Виноградное. Сектор захоронения значительно увеличился», – говорится в сообщении.

«В 1945 году наши прадеды победили фашизм. Думали, что окончательно. Но 77 лет спустя безобразная античеловеческая идеология возродилась уже в образе рашизма», – подытожили в горсовете.

На опубликованной записи можно увидеть большое количество новых захоронений, а также многие тела погибших в черных мешках.