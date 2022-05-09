Митрополит УПЦ МП обратился к путину с просьбой об эвакуации жителей и защитников Мариуполя

Митрополита Украинской православной церкви (московского патриархата) Онуфрий обратился к главарю российской федерации владимиру путину с просьбой дать возможность всем желающим спокойно покинуть Мариуполь.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте УПЦ.
Онуфрий отметил о пасхальных днях и дате победы над нацизмом, отметив, что сейчас жители и защитники Мариуполя оказались в таких же тяжелых условиях, как и многие граждане во время Второй мировой войне. Он призвал путина вспомнить, что и его родные страдали во время войны против нацизма.
«В таком же положении сегодня находятся жители Мариуполя и его защитники. Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем, кто этого желает, покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным. Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможным проявление гуманизма. Нам известно, что Российская Федерация неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации комбатантов, попавших в окружение. В связи с этим, надеемся, что Вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию либо на территорию третьих стран. Многие страны сочтут за честь взять посредничество в этой операции. Прошу Вас выбрать любую из них во Имя Воскресшего Христа», – говорится в заявлении Онуфрия.