Митрополит УПЦ МП обратился к путину с просьбой об эвакуации жителей и защитников Мариуполя

Митрополита Украинской православной церкви (московского патриархата) Онуфрий обратился к главарю российской федерации владимиру путину с просьбой дать возможность всем желающим спокойно покинуть Мариуполь.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте УПЦ.

Онуфрий отметил о пасхальных днях и дате победы над нацизмом, отметив, что сейчас жители и защитники Мариуполя оказались в таких же тяжелых условиях, как и многие граждане во время Второй мировой войне. Он призвал путина вспомнить, что и его родные страдали во время войны против нацизма.