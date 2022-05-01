Во время эвакуации с «Азовстали» оккупанты разлучили 4-летнюю девочку с мамой - женщину оставили в фильтрационном лагере

Во время недавней эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе представители российской оккупационной администрации разлучили женщину с ее 4-летней дочерью Алисой.

Об этом сообщил полк «Азов».

По информации «Азова», мать ребенка — военного медика из Мариуполя — оставили в фильтрационном лагере в ОРДЛО, и к месту назначения в Запорожье доехала только ее дочь. О местонахождении матери ничего не известно, сообщается еще о двух женщинах, оказавшихся в фильтрационном лагере. За девочкой будут присматривать родственники.

Мировое сообщество просят вмешаться в ситуацию и вернуть ребенку маму.

Журналистка 1+1 Анастасия Нагорная, которая находилась в эвакуационном автобусе, направлявшемся в Запорожье, рассказала, что ребенок ехал вместе с сопровождающей.

«Это просто человек, который согласился быть рядом с девочкой, потому что ее мама в плену. Мы делали сюжет про Алису, футболисты «Шахтера» выходили на поле с ее изображением. Но я не сразу ее узнала, у нее отросли волосы. Маленькая одинокая девочка. Сейчас видео Алисы из бункеров распространяется по соцсетям. Мы не спрашивали ее ни об обстрелах, ни о маме. Но я хочу, чтобы вы видели преступление. У 4-летнего ребенка в День матери отняли маму», - сообщила журналистка.

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Напомним, что в россии хотят законодательно закрепить кражу и последующее «усыновление» украинских детей.