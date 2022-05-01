Кремль продолжает слать срочников в первых рядах, их смертность растет

Российская власть продолжает отправлять срочников погибать на войне в Украине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Несмотря на уверения руководства кремля о недопущении участия срочников в так называемой «специальной операции», они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины. Именно срочники гибнут первыми во время боевых действий. К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение.

Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники.

Направление срочников в зону боевых действий является очередным доказательством отношения власти к своим гражданам и кадровым голодом в армии агрессора.

Несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины, российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений.

Матери русских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки.