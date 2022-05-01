«На ваших руках кровь тысячи украинцев»: В россии хакеры взломали телеканалы

В россии в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись «На ваших руках кровь тысяч украинцев».

Об этом сообщает Медиазона.

«На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне», — говорится в сообщении, которое показывают пользователям.

Надпись транслировалась в том числе в анонсах и описаниях «первого канала» «россии 1», мтс тв, нтв-плюс, «ростелекома», а также в медиаплеере winx.

По одному из предположений, взлому подвергся встроенный плеер телевизоров Smart TV.

Кроме того, такую же надпись заметили в описаниях сервиса «яндекс.телепрограмма». На момент публикации ее удалили.

Отмечается, что 9 мая российский видеохостинг rutube в своем телеграм-канале сообщил, что подвергся «мощной кибератаке». Сайт сервиса недоступен, о сроках восстановления его представители обещали рассказать в ближайшее время.

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