Россияне не понимают, для чего в рф 9 мая организовали «позорный» парад, когда они сами страдают от последствий санкций.

Об этом свидетельствуют аудиоперехваты телефонных разговоров, которые опубликовала СБУ.

Почувствовав на себе все экономические неурядицы и военные неудачи, большинство граждан россии решили, что виновата в этом именно Украина – ведь устроила жесткое сопротивление оккупантам. Теперь у россиян парад не победы, а позора, отметили в СБУ.

«Не знаю, к чему этот совет? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нет… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…» – резюмирует «мирная» россиянка.

Российская пропаганда подсказала ей четкие причинно-следственные связи, и теперь женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

«Жарите шашлыки, да? Делайте с «хохляцких» эти шашлыки! Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!» – советует мать сыну-оккупанту.