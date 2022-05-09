В МВД поступило более 32 тысяч обращений из по поиску российских военных

Пленные оккупанты в Николаеве Украина получила около 32 тысяч обращений от людей из рф, которые ищут российских военных.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив, передает Liga.net.

По его словам, сейчас обращения не являются какими-то массовыми, основная их часть была в начале марта.

– Где-то 12 тысяч обращений – может даже больше – мы получили на нашу линию доверия, которая была создана как раз для российских граждан. И около 20 тысяч обращений мы получили в специальном боте от Telegram-канала «Ищи своих», – сказал Андрусив.

Он рассказал, что при обращении россияне оставляют контакты и данные своих солдат, мужей, сыновей, которых ищут.

По его словам, у родственников российских военных нет никакой информации и они понимают, что им врут.

Напомним, что отцу одного из «пропавших без вести» военных на затопленном крейсере «Москва» заявили, что корабль вообще не участвовал в «спецоперации».