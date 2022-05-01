«Вы — лицо нацизма»: В Варшаве посла рф в Польше облили искусственной кровью

В Варшаве в понедельник, 9 мая, посла рф в Польши облили красной краской.

Об этом сообщает Onet.pl.

Перед входом на кладбище советских солдат в Варшаве появилось несколько сотен человек, где должен был возложить цветы посол Сергей Андреев, но перед входом его облили искусственной кровью в знак протеста против российского вторжения в Украину.

На баннерах было написано: «Вы — лицо нацизма», «Спасите Мариуполь, спасите «Азовсталь», «Путин — военный преступник». Демонстранты также одеты в футболки с изображением разрушений украинских городов.

На месте много людей, которые не участвуют в запланированной акции, а присоединяются к собранию спонтанно.

Примечательно, что россми, которые публиковали видео произошедшего, убрали звук на записях.

Добавим, что на том же кладбище накануне появилась голубо-желтая надпись на польском языке «Убить путина». До прихода посла рф коммунальные службы ее закрасили, пишут столичные СМИ.

Напомним, что ранее в Варшаве активисты облили искусственной кровью посольство рф в Польше.