Обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: Военнопленные резервисты рф, чей полк разгромили ВСУ, дают показания СБУ

Российские оккупанты, которых мобилизовали в апреле, уже попали в плен и дают показания.

Об этом СБУ стало известно из показаний захватчиков, попавших в плен и рассказывающих о скрытой мобилизации в России.

На видео – бойцы из полка «БАРС 7» из срф. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

Расшифровывается «БАРС» как «боевой армейский резерв страны».

Им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых «Л/ДНР», переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах, хотя на самом деле их шлют в самые горячие точки.

Их полк был разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым Луганской область.