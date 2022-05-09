Депортированных мариупольцев удерживают в 66 лагерях в рф

Депортированных жителей Мариуполя российские оккупанты развезли по 66 лагерям в отдаленных уголках россии.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на британское издание inews.

Британские журналисты анализировали новости в российских местных СМИ и путем перекрестной сверки их с картографическими сайтами обнаружили 66 лагерей для украинцев в сети бывших советских санаториев, детских лагерей и даже бывшей свалки химического оружия в разных отдаленных регионах – от Белгорода до Сибири, Камчатки и Владивостока. Журналисты обнаружили 6250 мариупольцев в 38 лагерях, среди них 621 ребенок. В других лагерях готовят места.

«Без телефонов и денег у них практически нет шансов. Однако уже существует подпольная сеть из граждан России, которые помогают желающим выбраться. Сеть создали российские правозащитники. Есть впечатляющая низовая организация на нескольких уровнях – люди собирают деньги на билеты на поезд, помогают одеждой и игрушками для детей, позволяют людям оставаться дома на несколько ночей», - рассказал один из активистов на условиях анонимности.

Поездами мариупольцев отправляют к активистам в других городах, а те помогают выбраться за границу.