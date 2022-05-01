«Мы делаем все, чтобы максимально приблизить победу»: Руководство 36-й бригады обратилось к родственникам морпехов

Командование николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского обратилось к родным и близким военнослужащих относительно ситуации на «Азовстали» и работы бригады на других направлениях.
Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.
«Обращаемся к вам с просьбой и пониманием относиться к происходящему в зоне боевых действий. К сверхсложной ситуации, которая происходит на заводе «Азовсталь», приковано внимание всего цивилизованного мира. Наши побратимы-морпехи и военное руководство делают все возможное и невозможное, чтобы выполнить боевое задание, защитить гражданских и оказать помощь раненым. Вместе с тем, враг кровожадно ведет себя по отношению к раненым, бесчестно к погибшим и сверхжестоко к гражданским», - отмечено в сообщении.
Также сообщается, что 36-я бригада продолжает комплектоваться резервами и успешно выполнять боевые задания на южном направлении.
«Каждый день мы делаем все, чтобы максимально приблизить дату победы. Боевой дух морпехов на высоком уровне. Денежное довольствие осуществляется в установленном законодательством порядке и по поступлению средств из бюджета на счета бригады. Материально-техническое обеспечение – по соответствующим нормам по мере его поступления. По отдельным материально-техническим средствам, не относящимся к нормам обеспечения, бригада действительно нуждается в помощи общества».
«Война несет с собой безвозвратные потери. Руководство бригады проводит все необходимые меры по почтению героев, помощи по розыску без вести пропавших, обмену пленными. Просим вас не верить фейкам, не распространять непроверенную информацию. Сохранять веру в нашу победу и помощь нашим побратимам на «Азовстали». Всех, кто неравнодушен к нашей деятельности, просим обращаться по телефонам +380631225008, +380633916121», - говорится в сообщении.