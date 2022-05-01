«Мы делаем все, чтобы максимально приблизить победу»: Руководство 36-й бригады обратилось к родственникам морпехов

Командование николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского обратилось к родным и близким военнослужащих относительно ситуации на «Азовстали» и работы бригады на других направлениях.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.

«Обращаемся к вам с просьбой и пониманием относиться к происходящему в зоне боевых действий. К сверхсложной ситуации, которая происходит на заводе «Азовсталь», приковано внимание всего цивилизованного мира. Наши побратимы-морпехи и военное руководство делают все возможное и невозможное, чтобы выполнить боевое задание, защитить гражданских и оказать помощь раненым. Вместе с тем, враг кровожадно ведет себя по отношению к раненым, бесчестно к погибшим и сверхжестоко к гражданским», - отмечено в сообщении.

Также сообщается, что 36-я бригада продолжает комплектоваться резервами и успешно выполнять боевые задания на южном направлении.

«Каждый день мы делаем все, чтобы максимально приблизить дату победы. Боевой дух морпехов на высоком уровне. Денежное довольствие осуществляется в установленном законодательством порядке и по поступлению средств из бюджета на счета бригады. Материально-техническое обеспечение – по соответствующим нормам по мере его поступления. По отдельным материально-техническим средствам, не относящимся к нормам обеспечения, бригада действительно нуждается в помощи общества».