Украина из-за блокировки оккупантами портов каждый день теряет $170 миллионов

Украина теряет 170 миллионов долларов ежедневно из-за заблокированных рф портов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Шмыгаль и Президент Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая в ходе совместной рабочей поездки ознакомились с текущей ситуацией в порту Одессы.

- Некоторые корабли были вынуждены зайти в порты с внешних рейдов из-за обстрелов, повреждений, гибели членов экипажа. Сейчас в морских портах Украины заблокировано около 70 судов, в том числе 10 – в Одесском порту. Подавляющее число кораблей – балкеры и суда для перевозки генеральных грузов. Заблокировано 90 миллионов тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы, - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, часть запасов удалось вывезти автотранспортом и по железной дороге, другие же стоят под обстрелами или захвачены российскими военными. Глава Правительства подчеркнул, что экспортные возможности Украины упали более чем наполовину.

- Блокировка россией морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах, - подчеркнул Шмыгаль. - Мир должен увидеть, что на самом деле происходит, и как россия блокирует морские порты Украины, что приводит к дефициту продовольствия в мире.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что Одесса играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран по всему миру.

- Именно сейчас в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров. А это потенциально означает драматическую ситуацию для многих стран мира. Особенно это касается развивающихся стран. И всю ответственность за эту ситуацию несет россия, – сказал Мишель.

Президент Европейского Совета заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы решить проблему продовольственной катастрофы в мире.