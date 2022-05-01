Британия готова поддержать Польшу, если та передаст Украине истребители Миг-29

Британия поддержала бы и помогла Польше или другим странам Центрально-Восточной Европы, если бы они захотели передать Украине свои истребители советского образца.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «The Guardian».

Он сказал, что Британия поддержала бы «любую страну, которая примет такое решение», и защищала бы их право это сделать. После слухов в марте о том, что Польша может в сотрудничестве с США передать Украине свои МиГ-29, знакомые украинским пилотам, эти планы не реализовались, якобы из-за позиции Белого дома. Уоллес сказал, что Польша тогда поддерживала идею о таком трансфере и не отказалась от этой позиции.

- Если бы Польша решила сделать это, мы бы поддержали их, - отметил Уоллес, добавив, что Британия могла бы помочь закрыть нехватку самолетов.

МиГ-29 находятся на вооружении в Польше, Словакии и Болгарии. Бен Уоллес отметил, что и он, и премьер Борис Джонсон стремятся сделать все возможное, чтобы предоставить Украине необходимое оружие, но признал, что по поводу истребителей позиции западных столиц отличаются.

В апреле партнеры передали Украине запчасти к самолетам, что позволило увеличить количество рабочих боевых единиц.