Оккупанты принудительно вывезли в рф около 1,2 миллиона украинцев, - омбудсмен Денисова

В Россию принудительно вывезли более 1 миллиона 185 тысяч граждан Украины, среди которых 200 тысяч детей.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, пишет «Укринформ».

По ее словам, оккупанты вывозят в неизвестном направлении всех, кого они считают ненадежными.

- В некоторых лагерях находится более 20 тысяч граждан. Тех, кто не проходит «фильтрацию» оккупантов, вывозят в неизвестном направлении и их судьба неизвестна. Тех, кто эти мероприятия прошел – насильственно вывозят в Россию, - сказала она.

- У нас есть доказательства, что принудительная депортация готовилась заранее. Есть подтверждающие факты, что у России директивы для своих округов – сколько и куда привезут украинцев. Украина выступила с инициативой создать международную комиссию из числа омбудсменов стран, граничащих с россией. У нас есть опыт перевозки граждан Украины из России через третьи страны. Но вы понимаете масштаб, более миллиона граждан в руках оккупантов, а мы вывезли всего несколько семей, - заявила Денисова.

На «горячую линию» омбудсмена поступило более 35 тысяч звонков относительно 76 тысяч граждан.