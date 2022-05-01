Во Львове контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб

Контрразведка СБУ предотвратила передачу важной разведывательной информации вражеским спецслужбам. Предатель планировал провести подрывную деятельность на территории Львовщины.

Об этом сообщили в управлении СБУ во Львовской области.

Следствие установило, что украинец долгое время поддерживал связь с представителем спецслужбы россии. По заданию куратора предатель собирал информацию для проведения подрывной деятельности в ущерб Украине.

Контрразведчики СБУ блокировали возможность передачи важной информации врагу. Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, продолжаются следственные действия.