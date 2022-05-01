ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ за сутки отразили 15 атак врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 9 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 10 мая.

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00:27 На Донбассе военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

00:25 Украинские воины в Мариуполе охотятся на российский танк.

00:18 По данным Минобороны Украины, Россия выпустила по Украине примерно половину имеющихся ракет, но имеет мощности и определенный запас комплектующих, чтобы производить новые.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда».

- Нужно просто понять, это исключительно мы говорим о цифрах. Мы также объявляли, что, по нашим данным, там больше половины ракет уже запущены. И цифры называли, сколько там ракет – около 2 тысяч… Но. В этих цифрах важно понимать, что у РФ есть ресурс для того, чтобы воевать дальше… В то же время, если мы говорим о производстве ракет, которое у них есть, у них еще есть ресурс закупленных ранее, до санкций, комплектующих. Поэтому на время у них также есть возможность их производить. Конечно, это совсем не та скорость, они не смогут восстановить через несколько месяцев все, что они уже выстреляли. Но какое-то время по инерции у них еще есть возможность использовать это оружие, использовать ракеты, - говорит Маляр.

00:17 Американская разведка имеет единичные свидетельства, что российские военные на Донбассе, вплоть до уровня командира батальона, отказываются выполнять приказы руководства.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на CNN.

Неназванный чиновник Пентагона говорит, что российские солдаты и командиры либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их нехотя, по сути, совершая молчаливый саботаж.

По словам чиновника, российское военное командование до сих пор не справилось с проблемами с тыловым обеспечением войск и поддержкой боевого духа солдат.