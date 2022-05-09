«Я благодарен всем нашим защитникам Харьковщины, Донбасса и Юга Украины», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые сейчас на фронте защищают Родину от оккупантов.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, кто обороняет Харьковщину, Донбасс, Юг Украины. Всем, кто не сдается и ждет украинский флаг во временно, я подчеркиваю, временно оккупированных Херсоне, Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Мариуполе. Украинский флаг вернется, потому что это наша страна. Свободная и европейская, - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что россия несет историческую ответственность за начало войны. Зеленский отметил, что европейские страны сейчас активно обсуждают, какой будет цена мира.