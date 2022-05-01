Япония ввела новые санкции против рф

Япония ввела новый пакет санкций против российской федерации из-за войны в Украине, который затронут как физических, так и юридических лиц.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно информации источника, в санкционный список японского правительства попали 133 физических лица из рф. Среди них премьер-министр россии Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, большинству главарей «ЛДНР», а также бизнесмен Геннадий Тимченко и члены его семьи.

Кроме того, японское правительство ввело ряд ограничений на экспорт.

Санкции коснутся компаний и организаций, которые напрямую или косвенно связаны с оборонным сектором России. В их число, в частности, входит «Алмаз-Антей» – концерн, разрабатывающий и выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и компоненты вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. Также, среди прочих, санкции коснутся корпорации «Тактическое ракетное вооружение».