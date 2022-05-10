Война на Николаевщине: За сутки 9 мая из-за обстрелов оккупантов произошло три пожара, есть жертвы

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 9 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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08:51 За сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ ГСЧС области шесть раз привлекались на тушение пожаров, три из которых возникли в результате вражеских обстрелов, сообщили в ведомстве.

Так, из-за обстрелов горели гараж с автомобилем и хозяйственная постройка на территории частного домовладения в селе Шевченково Николаевского района области. Пожарные ликвидировали пожар на площади 70 квадратных метров. На месте обнаружено тело мужчины 1942 года рождения, погибшего в результате обстрела.

Еще был пожар кровли пяти гаражей в селе Первомайское Николаевского района. Пожарные ликвидировали горение площадью 80 квадратных метров и уберегли от распространения огня остальные 10 гаражей. В результате обстрела погиб мужчина и пострадала женщина, которая от госпитализации отказалась.

Также спасатели ликвидировали на площади 20 квадратных метров пожар кровли склада зернохранилища на элеваторе в селе Шевченково.