Оккупанты назначили «главой администрации» Запорожской области экс-нардепа-регионала Балицкого

Евгений Балицкий В Мелитополе российские оккупанты назначили «головой» фейковой «военно-гражданской администрации» Запорожской области бывшего нардепа-предателя Евгения Балицкого.

Об этом говорится в сводке сил обороны Запорожской области.

Евгения Балицкого, который и ранее никогда не скрывал свои пророссийские взглядов, называли одним из приспешников захватчиков, но о его «должности» в оккупационных властях до сих пор не было известно.

«Предатель Балицкий уже провел «пресс-конференцию» для СМИ, на которой он «выливал свои влажные фантазии» и отвечал на вопросы, как будто бы «губернатор области», – отметили в силах обороны Запорожской области.

Евгений Балицкий – бывший нардеп от «Партии регионов» и «Оппозиционного блока», в настоящее время – еще депутат Запорожского областного совета от партии «Оппозиционный блок».

Несколько раньше экс-помощница Балицкого Галина Данильченко была назначена россиянами «мэром Мелитополя».

Напомним, как в 2018 году нардеп от «Оппоблока» Балицкий заявлял, что в Украине произошел госпереворот и назвал нынешнюю власть оккупационной.