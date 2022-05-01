В Запорожской области в результате артобстрела погиб экс-нардеп Жвания

Бывший народный депутат Украины Давид Жвания погиб в Запорожской области Украины во время обстрела.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Он рассказал, что Жвания погиб от артиллерийского огня возле блокпоста российских войск в районе села Новопокровка Запорожской области.

«Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем «Росатома». В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в «серой зоне», - отметил Геращенко.

По неподтвержденным данным, которые публикуют в местных Telegram-каналах, артиллерийский снаряд попал в автомобиль Volkswagen, в его салоне были Жвания и другой пассажир – мужчина 1972 года рождения. В результате взрыва Жвания погиб, а второй пассажир выжил.

Тело Жвании находится на временно оккупированной территории Украины.

Давид Жвания – украинский политик и предприниматель. Народный депутат Верховной Рады Украины IV–VII созывов, глава Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (2012–2014). С февраля по сентябрь 2005-го – министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины (в правительстве Юлии Тимошенко).

Напомним, как в 2020 году Жвания заявлял, что через посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на пост Президента Украины. А несколько позднее заявил, что тогда вместе с ним и Александром Турчиновым совершил государственный переворот.