После поражений в Украине кремль меняет свою пропаганду

Под влиянием военных неудач россия меняет свою пропаганду.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Имея многочисленные преимущества в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения. Чтобы изменить представление россиян о военной «непобедимости» и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии россии со всеми странами Европейского Союза и НАТО. По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику», – отметили в ГУР МОУ.

По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.