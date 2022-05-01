В Запорожской области оккупанты расстреляли 20 своих автомобилей и отчитались, что это партизаны

В Пологах Запорожской области оккупанты обстреляли 20 своих автомобилей.

Об этом говорится в сводке сил обороны Запорожской области.

Отмечается, что морально-психологическое состояние личного состава оккупантов низкое, рашисты понимают, что проведенные атаки желаемого результата не имеют, что их здесь ждет только бессмысленная смерть. На основании этого возникают жалобы к командирам и неповиновение, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство.

«Так, в Пологах рашисты расстреляли около 20 своих автомобилей, командирам отрапортовали за этими действиями стоят местные партизаны», – говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря нашим защитникам у захватчиков начался кадровый голод. Несмотря на уверения руководства кремля о недопущении участия срочников, они продолжают пополнять ряды российских оккупационных войск на территории Украины. Именно срочники гибнут первыми во время боевых действий. К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники.

Напомним, как возле Чернобаевки произошла перестрелка между чеченцами и бурятами. Они не смогли поделить добычу и не хотели идти в бой.