Сейм Литвы признал войну в Украине геноцидом, а россию – страной-террористом

Сейм Литвы единогласно признал геноцид украинского народа против Украины со стороны российской федерации.

Об этом сообщает пресс-служба литовского парламента.

«Недаром в резолюции упоминается резолюция о приравнивании Голодомора к геноциду, показывающая, что россия не изменилась. Со времен царского правления она была по сути автократическим государством, и Путин продолжает дело Сталина. Тогда начался геноцид. А путинская россия — это просто реинкарнация советской сталинской россии — Советского Союза», — сказал, представляя проект, один из его инициаторов Сейма Паулюс Саударгас.

В принятом документе Сейм призвал Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, парламенты и правительства иностранных государств признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской федерацией.

Депутаты Сейма Республики Литва также выступили за создание Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии россии против суверенной Украины и преследования виновных на основе совместных усилий международного сообщества и известных в истории прецедентов (Нюрнберг, Токио, Сьерра-Леоне и другие специальные трибуналы).

В резолюции говорится, что Литовская Республика будет активно участвовать в процессе создания Специального трибунала, поддерживая усилия Украины по созданию трибунала с легитимностью и широкой политической поддержкой на высшем уровне вместе с международными организациями и другими государствами.

Сейм Литвы считает, что правосудие будет осуществляться только тогда, когда к ответственности будут привлечены главы государств россии и другие высокопоставленные виновники преступлений и непосредственные исполнители.

В документе, принятом Сеймом Литвы, российская федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

Отметим, что один из инициаторов резолюции Паулюс Саударгас во время войны приезжал вместе с коллегами в Николаев.

Напомним, что ранее войну россии против Украины официально признали геноцидом парламенты Эстонии и Латвии.