В Николаеве арестовали мужчину, который скорректировал ракетные удары оккупантов по оборонному предприятию

В Николаеве арестовали мужчину, который навел ракеты оккупантов на одно из оборонных предприятий.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, 4 апреля подозреваемый, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети «ВКонтакте» предоставил пророссийскому блоггеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевщины.

Страной-агрессором по месту, указанному гражданином, был произведен ракетный обстрел. В результате уничтожены и частично повреждены объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.

Мужчину задержали. По ходатайству прокурора Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей.

Действия мужчины квалифицировали по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины – распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, при возможности их идентификации на местности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Следственного отдела Управления СБУ в Николаевской области. Процессуальное руководство – Николаевская прокуратура в военной и оборонной сфере.

Напомним, как контрразведка СБУ задержала николаевца, который шпионил для российских спецслужб и давал цели для ракетных ударов.