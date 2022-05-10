«Тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост»: Оккупант рассказал, как рф скрывает свои многочисленные потери в Украине

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, россия записывает убитых военных в список «без вести пропавших». Их тела складывают на импровизированных свалках, где «двухсотых» так много, что горы трупов достигают двух метров высотой.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

– Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост… – рассказывает захватчик своей жене из «ДНР».

По его словам, эту свалку организовали прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

Оккупант узнал об этой свалке от знакомой, которая смогла там отыскать тело брата.

«Родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорваны собаками или гнили на полигоне под открытым небом. Может сделать все возможное, чтобы они вообще не шли на эту войну?» – подытожили в СБУ.

Напомним, как один из оккупантов рассказывал о том, что ангары с телами погибших солдат никто не опознает и не разбирает, а «живые» массово пишут «отказные».