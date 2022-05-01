Катарские журналисты показали вагоны-рефрижераторы, заполненные телами российских солдат, которых отказалась забирать рф

Катарское агентство Al Jazeera выпустило репортаж из Украины, в котором показало вагон-рефрижератор с невостребованными Россией телами военнослужащих рф, ликвидированных в Киевской области.

Об этом говорится в репортаже журналистов.

Показывается, что принадлежавшие убитым россиянам шевроны, личные вещи, а также драгоценности и бижутерия, предположительно, похищенные ими у местных жителей.

Полковник ВСУ Владимир Лямзин сообщил катарским журналистам, что тела могут храниться так долго, как сочтет нужным правительство Украины. Он также пояснил, что россия отказывается забирать эти тела, так как они "являются свидетельством военных преступлений", и в итоге может сложиться ситуация, когда Украине придется хоронить их за свой счет.

Напомним, что по состоянию на 10 мая, Генштаб ВСУ сообщил, что с начала вторжения армия рф потеряла уже 26 тысяч человек.