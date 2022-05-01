Посол Венгрии сообщил, что их страна не будет блокировать вступление Украины в ЕС

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заверил, что его страна не будет блокировать членство Украины в ЕС, когда до этого дойдет время.

Об этом он сказал в интервью в эфире телеканала «Эспрессо».

Посол сделал такое заверение по своей инициативе в конце разговора, когда вопрос об этом от ведущего не прозвучал.

— В конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его, — сказал Ийдярто.

Ранее в интервью ЕвроПравде заместитель главы ОПУ и дипсоветник Президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что пока в Киев не поступали сигналы из Будапешта о намерении Виктора Орбана блокировать движение Украины в ЕС.

Напомним, что Венгрия блокирует введение шестого пакета санкций и нефтяного эмбарго против рф.