В Мариуполе 100 тысяч человек ждут эвакуации, оккупанты систематически нарушают режим тишины

В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек.

Об этом сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

100 тысяч человек еще остаются в Мариуполе, которые ждут шанс на безопасную эвакуацию. Для этого должен быть устойчивый тишина, который часто нарушают российские оккупанты, сообщил городской глава.

«100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого. Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского, ООН, Красный Крест и непосредственно госпожу Ирину Верещук за то, что они делают все возможное и сверхвозможное, чтобы эвакуационная миссия продолжалась», - отметил мэр Мариуполя.

Напомним, Вице-премьер министр Ирина Верещук сообщила, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Тем временем там продолжают оставаться украинские военные, в том числе большое количество раненных.

