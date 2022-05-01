Рашисты продолжают вывозить из Украины продовольствие – похищенное зерно уже в Средиземном море

Продолжается вывоз оккупантами похищенного в Украине продовольствия на территорию рф и оккупированного Крыма.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в рф. Также с этой целью изымается урожай, хранившийся в Энергодаре. В направлении Каменки Днепровской под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF, загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны – оккупированный Крым.

В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются на российскую границу.

1500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в оккупированный Крым.

Есть информация, что, кроме зерна, оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – буряк, картофель, капусту.

В настоящее время известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

Напомним, в пятницу, 6 мая, секретарь генсовета «Единой россии» Андрей Турчак и глава террористической «ДНР» Денис Пушилин приехали в Херсон.