«Я был долбо*бом и прошу прощения»: Задержанный корректировщик оккупантов оказался бывшим работником Николаевского бронетанкового завода

Мужчина, который наводил российский ракетный удар на «Николаевский бронетанковый завод», ранее был работником этого оборонного предприятия.
Об этом он рассказал на видео сотрудникам СБУ.
Как известно, николаевец передавал данные о военнослужащих и технике на предприятии «Укроборонпрома» через соцсеть «ВКонтакте», позже по указанной точке оккупанты нанесли удар. Суд отправил корректировщика в СИЗО.
Корректировщик уточнил, что в соцсети познакомился с блогером Дмитрием Хитрих, поскольку был сторонником «русского мира» и решил передать ему вышеуказанную информацию об объекте.
– Сейчас я все переосмыслил. Я был долбо*бом и прошу прощения. Глубоко раскаиваюсь за содеянное. Готов понести заслуженное наказание. В следующем обязуюсь поддерживать суверенитет и независимость Украины. Слава Украине! Путин – хуйло! Иди вслед за русским кораблем, - сказал задержанный.