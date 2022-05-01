Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом в Украину – они посетили Бучу и Ирпень

Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и вице-премьер министр Нидерландов Вопке Хукстра прибыли в Украину. Они посетили разрушенные оккупантами Бучу и Ирпень Киевской области.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра прокомментировал впечатление от увиденных разрушений украинских городов в своем Twitter.

«Разбомбленные дома и здания иллюстрируют влияние войны на жизнь мужчин, женщин и детей, живущих здесь. Эти действия не могут оставаться безнаказанными. Нидерланды полны решимости установить истину и достичь справедливости», - написал глава МИД Нидерландов.

Он опубликовал фото из освобожденного Ирпеня.

По словам Хукстра, Нидерланды вносят свой вклад в расследование Международного уголовного суда и следственной комиссии ООН, а также за счет направления группы судебно-медицинских экспертов в Украину.

Чиновник также сообщил, что позже вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок у них запланированы встречи с членами украинского правительства.

В свою очередь Бербок опубликовала в Twitter фото с визита в Бучу, написав: «Буча стала символом. За невообразимые преступления, за пытки, изнасилования, убийства. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча — совершенно мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно».

Чиновница заверила генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, сопровождавшую делегацию, в полной поддержке Германией раскрытия военных преступлений.

Отметим, Бербок – первый член немецкого правительства, которая посетила Киев с 24 февраля.

Напомним, что днем ранее премьер-министр Хорватии посетил Ирпень и Бучу.

Также глава Евросовета посетил Бородянку.