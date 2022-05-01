В России за один день уже четыре губернатора объявили о досрочном сложении полномочий, еще один заявил, что не будет избираться на новый срок.

Об этом пишет Интерфакс.

В частности, губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона», - приводятся слова Радаева в телеграмм-канале его пресс-службы во вторник.

Также губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил покинуть пост главы региона, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе обладминистрации.

«Я покидаю пост губернатора» , – процитировали в пресс-службе слова Жвачкина, обратившегося к жителям Томской области.

Он пояснил, что является одним из старейших губернаторов, в январе ему исполнилось 65 лет, поэтому «надо давать дорогу молодым» .

Губернатор Кировской области Игорь Васильев также сообщил в своем телеграмм-канале во вторник, что покидает свой пост.

«В связи с приближением истечения срока полномочий в должности губернатора (…) мною принято (…) решение оставить должность губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», – написал Васильев, обращаясь к жителям Кировской области.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев также заявил, что решил покинуть свой пост.

В свою очередь, губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет выдвигаться на должность главы региона на следующий срок, он написал об этом на своей странице во ВКонтакте.

«Приближается срок истечения моих полномочий. Принял ответственное решение – не выдвигаться на должность губернатора на следующий срок» , – заявил Любимов.

Напомним, ранее сообщалось о волне смертей российских топ-менеджеров, которая пронеслась в течение последних пяти месяцев. В частности, в московских апартаментах вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева обнаружили его тело, а также тела его жены и дочери. Причиной смерти стали огнестрельные ранения. РосСМИ тогда заявили, что Аваев застрелил семью и покончил с собой. Также бывшего топ-менеджера российской газовой компании Новатек Сергея Протосеню, его жену и дочь нашли мертвыми на вилле в Испании. Рядом с ними был топор и нож.

Затем был найден мертвым глава транспортной службы Газпром-инвест Леонид Шульман. Окровавленное тело с глубокими резаными ранами лежало на полу в ванной.

Кроме этого, было найдено тело Александра Тюлякова – заместителя гендиректора единого расчетного центра Газпрома. Он висел в петле. Также в своем особняке в Великобритании найден повешенным Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея) – российского олигарха, сделавшего состояние на нефти и газе.