«В шапку, бл*дь, насрать»: Российский солдат жалуется отцу на командование, а тот советует, как отомстить

Российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам.

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

– Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: «Не отступать!» А вот он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…, – рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить на Харьковщине.

Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а уходить в «отказ».

- Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…, - советует муж своему сыну-оккупанту.

При этом он возмущается владимиром путиным, называя его «плешивой скотиной» и