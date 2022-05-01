«В шапку, бл*дь, насрать»: Российский солдат жалуется отцу на командование, а тот советует, как отомстить

Российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам.
Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.
– Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: «Не отступать!» А вот он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…, – рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить на Харьковщине.
Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а уходить в «отказ».
- Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…, - советует муж своему сыну-оккупанту.
При этом он возмущается владимиром путиным, называя его «плешивой скотиной» и
- Плешивая скотина нам каждое утро по телевизору рассказывает про новое оружие, которое вся Украина как увидела и напугалася. Я бы харкал в телевизор каждый день, если бы ему в морду прилетало, этой плешивой мерзости. Крыса, бл*дь, никчемная, бункерная, тварь, бл*дь.