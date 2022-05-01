«Мы уже никогда не узнаем истинное количество погибших»: Оккупанты привлекли российское МЧС к разбору завалов Драмтеатра в Мариуполе

Жители Мариуполя отказываются принимать участие в разборе завалов Драмтеатра, поэтому оккупанты привлекли для работ российское МЧС.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Российские оккупанты продолжили разбор завалов Дратического театра. В связи с массовым отказом мариупольцев принимать участие к разборам привлечены рабочие МЧС россии. Больше техники, больше людей. По свидетельству жителей пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами», - сообщил Андрющенко.

Самое ужасное, по его словам, что мы уже никогда не узнаем истинное количество погибших.

«Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений», - резюмировал советник мэра Мариуполя.

Напомним, в Донецком академическом областном драматическом театре в Мариуполе, на который 16 марта сбросил бомбу российский самолет, погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.