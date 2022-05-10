«В полной антисанитарии, с открытыми ранами»: Защитники Мариуполя показали раненых на «Азовстали» и просят ООН вывести их из окружения

Полк «Азов» просит мировые организации помочь срочно эвакуировать защитников Мариуполя, которые имеют серьезные ранения.

Об этом сообщается в Telegram-канале полка.

«Весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, покалеченные защитники Мариуполя и действовать! В полной антисанитарии с открытыми ранами, перевязанными не стерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания. Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создали, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото и еще сотни на заводе «Азовсталь» – с тяжелыми ранениями ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир. Неужели теперь Украина и мировое сообщество не способны защитить и позаботиться о них? Мы требуем немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход», – говорится в сообщении.