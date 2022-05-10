В Украине с начала войны умерло минимум 3 тысячи человек с хроническими болезнями, – ВООЗ

С начала войны в Украине умерло не менее 3 тысяч человек из-за отсутствия доступа к лечению хронических заболеваний.

Об этом сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге в ходе встречи с представителями 53 стран-членов, пишет Reuters.

"У 40% семей есть по крайней мере один член, нуждающийся в хроническом лечении, которого они больше не могут найти, что, по оценкам, привело к по меньшей мере 3000 преждевременных смертей, которых можно было избежать", - подчеркнул Клюге в речи, вспоминая такие заболевания, как ВИЧ/СПИД и рак.

ВОЗ уже задокументировала около 200 нападений на украинскую систему здравоохранения.