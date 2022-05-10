Главу испанской разведки уволили за халатность: Хакеры взломали телефон премьер-министра страны шпионской программой Pegasus

Директора Национального разведывательного центра Испании (CNI) Пас Эстебан уволили после того, как телефоны испанского премьер-министра Педро Санчеса и министрра обороны Маргариты Роблес оказались взломанными шпионской программой Pegasus.
Об этом пишет Politico со ссылкой на официальное заявление властей Испании.
Сообщается, что хакеры взломали телефоны испанских чиновников в прошлом году и украли «большие объемы данных». Другие подробности инцидента пока не разглашаются.
Pegasus – шпионский софт, разработанный израильской компанией NSO Group. Он распространяется через ссылку и после активации работает незаметно для пользователя. NSO Group официально продает Pegasus спецслужбам разных стран для розыска террористов и опасных преступников. Впрочем, прошлогоднее расследование Amnesty International, The Washington Post и The Guardian доказало, что в первую очередь Pegasus используют для шпионажа за активистами и оппозиционерами.