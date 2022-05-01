Удалось установить личности еще трех оккупантов, которые жестоко убивали людей в Буче – их планируют объявить в международный розыск

Трем военнослужащим вооруженных сил россии, которые убивали украинцев в Буче, заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в марте 2022 года в оккупированном городе Буча Киевской области подозреваемые жестоко обращались с мирным населением. Установлено, что оккупанты ворвались в частный дом и выстрелами в голову убили двух жителей.

Благодаря сотрудничеству прокуроров Офиса Генпрокурора и оперативных сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ удалось установить личности подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

«Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единственный хаб», – отметили в прокуратуре.

Напомним, что ранее двоим служащим полка особого назначения города Ангарской рф - уроженцам Бурятии, которые издевались и ограбили жителей Бучанского района, заочно сообщили о подозрении.