Разведка США считает, что путин объявит военное положение в россии и развяжет войну в Приднестровье

Президент россии владимир путин на фоне безуспешной «спецоперации» в Украине, вероятно, объявит военное положение в рф и разрешит войну на оккупированной территории Молдовы.

Об этом во время выступления в Сенате заявила глава Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает УП.

По словам Хейнс, путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого россией Приднестровья. В то же время она не уточнила, имеет ли пока рф потенциал для выполнения такой прихоти путина.

Кроме того, разведка США узнала, что российский лидер также планирует вести длительную войну в регионе, надеясь, что США и Европа «потеряют решительность» в противодействии такой агрессии.

Хейнс добавила, что путин может ввести военное положение в россии для того, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины.

Между тем старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что путин пытается заморозить войну в Украине и призвал не допустить этого.

«Похоже, путин хочет превратить свою геноцидную войну в замороженный конфликт в Украине. Мы не можем этого допустить. Не упускайте фокус. Цель – полная победа украинцев», - написал Массаро в Twitter.

Также он считает, что конечная цель – полное освобождение всей Украины, включая Крым.